Анна Щербакова: «Год получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги. Но многие события не забудутся никогда»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поздравила болельщиков с Новым годом. 

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И просто хочу пожелать всем счастья ❤️

Этот год у меня получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги😅🙈

Но многие события не забудутся никогда», – написала Щербакова.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир 

35 комментариев

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Maecenas
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Ответ Noname No
Я спор на этом закончу, нет желания делать комментарии под веткой Анны. Старайтесь сами. А вы Лисина приходите на шоу к Трусовой и на трибунах увидите в чем она выражается. Советую сравнить наполненность с шоу, где Анечка будет гг. Хотя таких шоу нет, о чем это я
У Анечки уже 3 полных зала из 3 шоу в Питере было. А ведь тут на спортсе утверждали, что её в Питере прям ненавидят.
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Николай Криницкий
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Какая же ю́е вселенская справедливость, что именно Аня стала ОЧ
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плюшевая Ракета
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Ответ Журэма
Анюта на фото красоточка.
Сколько лет этой мадам?
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Беглый*
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Ответ Анна Лисина
Чет не вижу я народной любви к Саше.. В чем она выражается?
Они думают, что в воплях на спортсе)
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Оле-Лукойе
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Ответ Noname No
Я хочу чтобы Трусова была счастливой, а остальное - лирика и тупые фанатские споры.
Так а зачем вы начинаете тупые фанатские споры в теме, где Аня просто поздравляет всех с новым годом? Вы думаете, это сделает Сашу счастливее?
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Храбрая виолончелистка
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С Новым Годом, Аня! Не зря про акции говорила) Не запаниковала, когда её собственные акции у всепропальщиков пошли вниз, сохранила холодную голову, не продала их на снижении, дождалась, когда пойдут вверх и терпеливо на это работала. Вот так и проявилась неожиданная связь фондового рынка и фигурного катания)
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Noname No
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Ответ Анна Лисина
Чет не вижу я народной любви к Саше.. В чем она выражается?
Я спор на этом закончу, нет желания делать комментарии под веткой Анны. Старайтесь сами. А вы Лисина приходите на шоу к Трусовой и на трибунах увидите в чем она выражается. Советую сравнить наполненность с шоу, где Анечка будет гг. Хотя таких шоу нет, о чем это я
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ретроградный меркурий
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Ответ Noname No
До суперчемпионки Анне как до луны и обратно.
Аня стала первой олимпийской чемпионкой-квадисткой
Вместе с Юной Ким обладает уникальным достижением - пьедестал на каждом старте взрослой карьеры. Причём никому, кроме соперниц из Хрустального, ни разу не удалось выиграть у Ани ни одного старта
Первая со времен Слуцкой и Бутырской, кто смог выиграть три ЧР подряд, причём не в период, когда там соревновались две калеки, а в самый расцвет женской одиночки, когда конкуренция на ЧР в два раза жёстче, чем на ЧМ
Вторая после Сотниковой, кто смог с первой попытки выиграть ЧР, будучи юниоркой. За всю историю ЧР это смогли сделать только Сотникова, Щербакова и вот теперь Акатьева
Лучшая фигуристка всего олимпийского цикла, 2 года #1 рейтинга ИСУ
3 ЧР, ЧМ, КЧМ и ОИ
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Беглый*
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Не может быть неудавшейся карьера, которая принесла тебе кучу медалей вместе с серебром ОИ и кучу достижений, в том числе легендарных и исторических. Карьера у Саши крутая и никакого комплекса у неё нет и не будет, она всё оставила в прошлом году на ОИ и начала новую жизнь.
Есть комплекс, иначе бы не истерила. Но для вас всё только начинается, вместе будем наблюдать закат этой перепиаренной ракетки)
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Noname No
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Ответ TheWitcher
Пытаются переписывать историю в тырнетах только трусофаны, но чет не прокатывает 🤣 Сочувствую 😆
Как раз с лутцем всё вы носитесь, но не получается. Трусофанам нечего переписывать, ибо факт есть факт.
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Анна Лисина
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Медведева на пике брала золото два сезона подряд, Загитова - все до золота ОИ (это другая эпоха до квадов, нелогично вообще этих двоих сюда приплетать). Косторная на пике брала ЧЕ и ФГП, Валиева - подряд всё золото в сезоне кроме ОИ. И всем Анютка проигрывала на их пике. Выигрывала только у Трусовой из перечисленных, но проиграла в народной любви и в легендарности, вот вы и беситесь, пытаясь переписать историю.
Чет не вижу я народной любви к Саше.. В чем она выражается?
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Noname No
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Ответ Беглый*
Споришь тут только ты. А полного счастья Трусовой уже не видать после множества проигрышей и неудавшейся карьеры. Комплекс неполноценности в сравнении с другими фигуристками будет преследовать её всю жизнь
Не может быть неудавшейся карьера, которая принесла тебе кучу медалей вместе с серебром ОИ и кучу достижений, в том числе легендарных и исторических. Карьера у Саши крутая и никакого комплекса у неё нет и не будет, она всё оставила в прошлом году на ОИ и начала новую жизнь.
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TheWitcher
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Ответ Noname No
Я хочу чтобы Трусова была счастливой, а остальное - лирика и тупые фанатские споры.
Пытаются переписывать историю в тырнетах только трусофаны, но чет не прокатывает 🤣 Сочувствую 😆
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Ольга Калугина
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Я хочу чтобы Трусова была счастливой, а остальное - лирика и тупые фанатские споры.
Так она счастлива. Марк, собаки, шоу, колонка на матч ТВ.
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Беглый*
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Ответ Noname No
Я хочу чтобы Трусова была счастливой, а остальное - лирика и тупые фанатские споры.
Споришь тут только ты. А полного счастья Трусовой уже не видать после множества проигрышей и неудавшейся карьеры. Комплекс неполноценности в сравнении с другими фигуристками будет преследовать её всю жизнь
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ezhik38
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Новогодняя ночь...Аня так прекрасно справилась ))
Как будто всю жизнь вела передачи на ТВ.
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Ольга Калугина
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С Новым годом, Аня.
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Noname No
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Ответ Беглый*
Трусовой не быть даже просто чемпионкой. Смирись и доедай оливье
Я хочу чтобы Трусова была счастливой, а остальное - лирика и тупые фанатские споры.
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Noname No
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Ответ TheWitcher
Санька, проигравшая все Анюте, может только завидовать😏 Величие Анны в победах над Загитовой, Медведевой, Косторной, Трусовой, Валиевой и т.д, которые были на пике повержены. Нравится это кому-то или нет. Но это факт. И факт этот уже ничто не изменит ✌
Медведева на пике брала золото два сезона подряд, Загитова - все до золота ОИ (это другая эпоха до квадов, нелогично вообще этих двоих сюда приплетать). Косторная на пике брала ЧЕ и ФГП, Валиева - подряд всё золото в сезоне кроме ОИ. И всем Анютка проигрывала на их пике. Выигрывала только у Трусовой из перечисленных, но проиграла в народной любви и в легендарности, вот вы и беситесь, пытаясь переписать историю.
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Беглый*
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С Новым годом любимую чемпионку! Прошедший год принёс очень много радости, как ей, так и её болельщикам, пусть в наступившем это всё увеличится в стократном размере!
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Беглый*
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Ответ Noname No
До суперчемпионки Анне как до луны и обратно.
Трусовой не быть даже просто чемпионкой. Смирись и доедай оливье
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TheWitcher
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Ответ Noname No
До суперчемпионки Анне как до луны и обратно.
Санька, проигравшая все Анюте, может только завидовать😏 Величие Анны в победах над Загитовой, Медведевой, Косторной, Трусовой, Валиевой и т.д, которые были на пике повержены. Нравится это кому-то или нет. Но это факт. И факт этот уже ничто не изменит ✌
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Шалимар
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Ответ vanessa2021
и у Трусовой с легендарным прокатом цапнула.
А как же "Я на ветки Щербаковой почти не хожу, скучно писать про неё... пофик на неё"? Легендарное лицемерие фанатов Трусовой...
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Адриана
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Анечка, с Новым годом! Пусть исполнятся все желания и мечты!
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Адриана
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Ответ vanessa2021
и у Трусовой с легендарным прокатом цапнула.
Что там вы писали про омерзительные комментарии сегодня? Уже забыла? Вот это и есть омерзение. Продолжай, лично тебя поздравляю с новым годом, счастья тебе и никогда не испытывать ОМЕРЗЕНИЕ, если получится,хотя вряд-ли. Но ты попробуй.
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