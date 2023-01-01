Анна Щербакова: «Год получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги. Но многие события не забудутся никогда»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поздравила болельщиков с Новым годом.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И просто хочу пожелать всем счастья ❤️
Этот год у меня получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги😅🙈
Но многие события не забудутся никогда», – написала Щербакова.
«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир
Вместе с Юной Ким обладает уникальным достижением - пьедестал на каждом старте взрослой карьеры. Причём никому, кроме соперниц из Хрустального, ни разу не удалось выиграть у Ани ни одного старта
Первая со времен Слуцкой и Бутырской, кто смог выиграть три ЧР подряд, причём не в период, когда там соревновались две калеки, а в самый расцвет женской одиночки, когда конкуренция на ЧР в два раза жёстче, чем на ЧМ
Вторая после Сотниковой, кто смог с первой попытки выиграть ЧР, будучи юниоркой. За всю историю ЧР это смогли сделать только Сотникова, Щербакова и вот теперь Акатьева
Лучшая фигуристка всего олимпийского цикла, 2 года #1 рейтинга ИСУ
3 ЧР, ЧМ, КЧМ и ОИ
Как будто всю жизнь вела передачи на ТВ.