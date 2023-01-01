Анна Щербакова: «Год получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги. Но многие события не забудутся никогда»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поздравила болельщиков с Новым годом.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И просто хочу пожелать всем счастья ❤️

Этот год у меня получился настолько насыщенным, что я даже не решилась подводить итоги😅🙈

Но многие события не забудутся никогда», – написала Щербакова.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир