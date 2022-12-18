Американцы и австралийцы установили мировой рекорд в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде

Женская сборная США по плаванию установила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.

Клэр Курцан, , Торри Хаск и Кейт Дуглас преодолели дистанцию за 3 минуты 44,35 секунды. Предыдущий рекорд (3.44,52) был установлен также командой США в 2020 году.

Австралийская и американская команды показали равный результат и установили мировой рекорд (3.18,98) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе сборной Австралии в финале выступили Исаак Алан Купер, Джошуа Йонг, Мэттью Темпл, Кайл Челмерс, за сборную США – Райан Мерфи, Ник Финк, Трентон Джулиан и Киран Смит.

Предыдущий рекорд (3.19,16) установили российские пловцы в 2009-м.