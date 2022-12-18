Американцы и австралийцы установили мировой рекорд в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде

Теги плавание сборная США рекорды чемпионат мира на короткой воде сборная Австралии сборная США жен Лилли Кинг Райан Мерфи Кайл Челмерс Ник Финк Киран Смит Торри Хаск Кейт Дугласс Клэр Курцан Водные виды

Женская сборная США по плаванию установила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.

Клэр Курцан, Лилли Кинг, Торри Хаск и Кейт Дуглас преодолели дистанцию за 3 минуты 44,35 секунды. Предыдущий рекорд (3.44,52) был установлен также командой США в 2020 году.

Австралийская и американская команды показали равный результат и установили мировой рекорд (3.18,98) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе сборной Австралии в финале выступили Исаак Алан Купер, Джошуа Йонг, Мэттью Темпл, Кайл Челмерс, за сборную США – Райан Мерфи, Ник Финк, Трентон Джулиан и Киран Смит.

Предыдущий рекорд (3.19,16) установили российские пловцы в 2009-м.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные