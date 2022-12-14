Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде

Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.

Райан Мерфи, Ник Финк, Кейт Дуглас и Торри Хаск преодолели дистанцию за 1 минуту 35,15 секунды. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен командой Нидерландов в 2021 году в Казани.

Женская сборная Австралии побила рекорд мира в эстафете 4х200 м вольным стилем. Мэдисон Уилсон, Молли О’Каллахан, Лиа Нил и Лени Паллистер показали результат 7 минут 30,87 секунды. Предыдущий рекорд установили нидерландские пловчихи (7.32,85) в 2014 году.