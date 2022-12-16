Маргарет Макнил обновила мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, другие результаты

Сборная Франции установила мировой рекорд в микс-эстафете вольным стилем 4×50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне.

Максим Груссе, , Бериль Гастальделло и Мелани Эник финишировали с результатом 1.27,33. Второе место заняли австралийцы (1.28,03), третье – представители Нидерландов (1.28,53).

Предыдущий рекорд принадлежал сборной США (1.27,89), он был установлен в декабре 2018 года.

Американцы Киран Смит, Карсон Фостер, Трентон Джулиан и Дрю Киблер установили мировой рекорд в финальном заплыве эстафеты вольным стилем 4×200 м – 6.44,12. Предыдущее достижение принадлежало бразильцам (6.46,81) и было установлено в декабре 2018-го.

Вторыми на данной дистанции стали австралийцы (6.46,54), третьими – итальянцы (6.49,63).

Канадская пловчиха Маргарет Макнил обновила свой мировой рекорд (25,27) на дистанции 50 метров на спине – 25,25. Второе место в заплыве заняла американка Клэр Курцан (25,54), бронзовым призером стала австралийка Молли О’Каллахан (25,61).