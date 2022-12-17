Австралийки установили мировой рекорд в комбинированной эстафете на ЧМ по плаванию на короткой воде, другие результаты

Женская сборная Австралии установила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4x50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне.

Молли О’Каллахан, Челси Ходжес, и Мэдисон Уилсон финишировали с результатом 1.42,35. Вторыми стали американки (1.42,41), третьими – команда Швеции (1.42,43).

Предыдущее достижение принадлежало американским спортсменкам – 1.42,38 и было установлен на чемпионате мира 2018 года.

На аналогичной дистанции у мужчин мировой рекорд превзошла сборная Италии. Лоренцо Мора, Николо Мартиненги, Маттео Риволта и Леонардо Деплано показали результат 1.29,72. Предыдущий рекорд также принадлежал итальянцам, он был установлен в 2021 году – 1.30,14.

Второе место в эстафете заняли американцы (1.30,37), третье – австралийцы (1.30,81).