Вице-президент ВФП: «Удивило, что Минакова допускают до соревнований, американские санкции работают своеобразно. Он выйдет даже на открытый чемпионат США»

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Вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал о ситуации с российскими спортсменами, которые на данный момент тренируются за рубежом.

«Что касается Юлии Ефимовой. Не секрет, что она уже возрастная спортсменка, у нее своя отдельная подготовка. Все необходимые нормы она выполняет, планов где-то стартовать она пока что нам не говорит. Но когда будет нужно форму она наберет быстро. Уверяет, что в хорошем рабочем состоянии. На низком старте.

Володя Морозов не может выехать, проблемы с авиасообщением. Если бы сейчас были отборочные старты, он был бы здесь (на чемпионате России в Казани – Sports.ru). Буквально два дня назад общался с Андреем Минаковым, он готов выступать за нашу страну, очень этого ждет.

Парень учится в Стэнфорде, стартует за свой университет. Меня удивил тот факт, что его допускают до соревнований, но американские санкции работают своеобразно. У него никаких проблем нет, он выйдет даже на открытый чемпионат США. Приезжать ему было нельзя, поскольку не смог бы вернуться обратно. На Спартакиаде сильнейших он будет 100%, ждет стартов по короткой воде.

Настя Кирпичникова во Франции, такие же сложности. Недавно она установила рекорд страны, мы за ней следим. Аня Егорова приехала, уже здесь. Все сильнейшие здесь, а ребятам, которые за рубежом мы будем следить за их формой, качеством работы. И засчитывать их результаты в других странах. В частности, Минаков плывет сейчас на уровне Дрессела», – рассказал Авдиенко.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

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