Всероссийская Спартакиада. Плавание. Команда Минакова победила в кролевой эстафете, команда Колесникова – 2-я, другие результаты

В Санкт-Петербурге сегодня прошли соревнования по плаванию в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Плавание
Мужчины
4x100 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Роман Шевляков, Андрей Минаков, Василий Кукушкин, Александр Щеголев) – 3.15,57
2. Москва (Михаил Довгалюк, Петр Жихарев, Андрей Жилкин, Климент Колесников) – 3.17,00
3. Калужская область (Владислав Герасименко, Дмитрий Савенко, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.17,46
400 м, вольный стиль
1. Даниил Шаталов – 3.48,61
2. Александр Егоров – 3.49,28
3. Алексей Ртищев – 3.51,68
Женщины
4x200 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Валерия Козлова, Яна Шакирова, Ирина Шваева, Дарья С. Устинова) – 8.10,85
2. Татарстан (Валерия Саламатина, Анастасия Колпакова, Ирина Злобина, Дарья К. Устинова) – 8.16,23
3. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Варвара Чемисова, Анастасия Журавлева) – 8.17,28
400 м, комплексное плавание
1. Анна Чернышева – 4.46,76
2. Ирина Кривоногова – 4.50,00
3. Полина Лейкина – 4.53,79
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