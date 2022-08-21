Всероссийская Спартакиада. Плавание. Команда Минакова победила в кролевой эстафете, команда Колесникова – 2-я, другие результаты

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В Санкт-Петербурге сегодня прошли соревнования по плаванию в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Плавание

Мужчины

4x100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Роман Шевляков, Андрей Минаков, Василий Кукушкин, Александр Щеголев) – 3.15,57

2. Москва (Михаил Довгалюк, Петр Жихарев, Андрей Жилкин, Климент Колесников) – 3.17,00

3. Калужская область (Владислав Герасименко, Дмитрий Савенко, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.17,46

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.48,61

2. Александр Егоров – 3.49,28

3. Алексей Ртищев – 3.51,68

Женщины

4x200 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Валерия Козлова, Яна Шакирова, Ирина Шваева, Дарья С. Устинова) – 8.10,85

2. Татарстан (Валерия Саламатина, Анастасия Колпакова, Ирина Злобина, Дарья К. Устинова) – 8.16,23

3. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Варвара Чемисова, Анастасия Журавлева) – 8.17,28

400 м, комплексное плавание

1. Анна Чернышева – 4.46,76

2. Ирина Кривоногова – 4.50,00

3. Полина Лейкина – 4.53,79

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