Пловчиха Устинова: «В юниорском возрасте взвешивание было каждый день и очень сильно давило. Проблема в давлении со стороны тренеров»

Российская пловчиха Дарья Устинова рассказала о проблемах с контролем веса в юниорском спорте.

– Проблема с питанием у спортсменок – это вообще актуальная история. Вас, кстати, взвешивают как фигуристок, например?

– Во взрослом возрасте уже не взвешивают. В юниорском возрасте это было каждый день и очень сильно давило. Проблема ведь не в том, что нужно сбросить вес – вес должен быть рабочим. Проблема в давлении со стороны некоторых тренеров.

Такие тренеры давят на юниоров и при этом не объясняют, как правильно питаться, чтобы этого лишнего веса не было. И вот какая‑нибудь девочка просто перестает есть. «Сидит» на огурчиках.

– Почему именно на огурчиках?

– Я проходила все это. И знаю, что многие до сих пор считают это выходом номер один. Потом после огурчиков на следующий день им хочется есть, они объедаются, и все по новой, – рассказала Устинова.