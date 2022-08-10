Соревнование между Чимровой и Устиновой в рамках проекта «Царская битва» пройдет 25 сентября

Теги плавание сборная России жен Дарья Константиновна Устинова Светлана Чимрова Водные виды

Первый раунд соревновательного проекта «Царская битва» среди сильнейших российских пловцов состоится 25 сентября в Санкт‑Петербурге.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на промоутерский центр Tsar Promotion.

В первом раунде примут участие призеры чемпионатов мира Дарья Устинова и Светлана Чимрова. Спортсменки выступят на пяти дистанциях – 50 метров всеми стилями и 100 метров комплексом. По итогам соревнований будут начисляться очки, по сумме которых в течение года будет определен победитель первого сезона проекта.

Первая «дуэль» пройдет в бассейне «Невская волна» в Санкт‑Петербурге. Победительница получит корону и чемпионский пояс.

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