Соревнование между Чимровой и Устиновой в рамках проекта «Царская битва» пройдет 25 сентября

Первый раунд соревновательного проекта «Царская битва» среди сильнейших российских пловцов состоится 25 сентября в Санкт‑Петербурге.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на промоутерский центр Tsar Promotion.

В первом раунде примут участие призеры чемпионатов мира и . Спортсменки выступят на пяти дистанциях – 50 метров всеми стилями и 100 метров комплексом. По итогам соревнований будут начисляться очки, по сумме которых в течение года будет определен победитель первого сезона проекта.

Первая «дуэль» пройдет в бассейне «Невская волна» в Санкт‑Петербурге. Победительница получит корону и чемпионский пояс.