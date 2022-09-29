Татьяна Покровская: «Федерация синхронного плавания России общалась с Давыдовой, она хочет подать заявление о выходе из президиума»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию сообщила, что покинувшая страну пятикратная олимпийская чемпионка намерена выйти из президиума Федерация синхронного плавания России (ФСПР).

«Федерация синхронного плавания России общалась с Анастасией Давыдовой, она хочет подать заявление о выходе из президиума, но поскольку я не нахожусь на работе, я еще в отпуске, лично я не общалась. Мне только сообщают об этом. Других деталей у меня нет», – сказала Покровская.

Информацию подтвердила ответственный секретарь федерации Валентина Немогаева.

«На правах ответственного секретаря федерации я отправила Анастасии электронное письмо, в котором попросила рассказать о планах дальнейшей работы в составе президиума. В ответном письме она сообщила, что готова написать заявление об уходе с этой должности.

Она всех поблагодарила за работу, за годы совместного труда и общения. Причин ее отъезда я уточнять не стала, поскольку не имела права задавать ей лишние вопросы», – цитирует Немогаеву ТАСС.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Давыдова переехала в Дубай.