Климент Колесников: «Если внутри страны не смогут дать мотивацию для прогресса, думаю, достаточно будет всего одного олимпийского цикла, а потом начнется застой»

Двукратный призер Токио-2020 пловец высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Сколько, на ваш взгляд, российское плавание сможет прожить взаперти без необратимых негативных последствий? Год? Пять лет? Больше?

– Если внутри страны не смогут найти альтернативу, не смогут дать мотивацию для прогресса, то, я думаю, достаточно будет всего одного олимпийского цикла, а потом начнется застой. Это мое мнение, я надеюсь, что меня за него никто не будет судить. Я вижу это как спортсмен, находящийся внутри команды.

Проблема в том, что не будет уже мотивации победить на чемпионате Европы или мира, будет одна цель – попасть во взрослую сборную на зарплату. Так что я не знаю…

Мне кажется, есть много разных выходов, и нужно стараться найти альтернативу, нужно сохранять интерес и у спортсменов, и у зрителей. Зрителю ведь всегда нужно зрелище, а у нас в стране его пока явно не хватает.

– Что нужно сделать, чтобы это зрелище появилось?

– Это много от чего зависит… В первую очередь от того, что мы хотим сделать: шоу, которое будет интересно именно как шоу, или все-таки спортивные соревнования, где происходят максимально конкурентные заплывы, за которыми очень интересно наблюдать. Сейчас же конкуренция у нас немного хромает.

Нам всем нужно всем подтягивать свой уровень до международного, а это очень тяжело, не все готовы пройти столь долгий путь, – сказал Колесников.