Климент Колесников: «Все-таки надеюсь, что нас допустят и вернут на международную арену. А мы покажем, что не сидели и отдыхали»

Двукратный призер Токио-2020 пловец высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«До момента, чтобы опустить руки, еще не дошло, да и, думаю, не дойдет. Я не тот человек, который опускает руки.

Не могу сказать, что сейчас середина моего пути, все только началось. Я все-таки надеюсь на то, что нас допустят и вернут на международную арену. Мы спортсмены как-никак.

Я надеюсь, что люди, которые так же, как и мы, спортсмены и уже являются начальниками, руководителями, понимают, что от спорта нам никуда не деться, особенно учитывая короткую спортивную жизнь.

Нас в какой-то определенный момент допустят, а мы покажем, что все-таки не сидели и отдыхали», — сказал Колесников.