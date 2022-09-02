FINA одобрила использование шапочек для пловцов с прическами в стиле афро

Международная федерация плавания (FINA) одобрила использование шапочек для спортсменов с прическами в стиле афро.

В 2021 году FINA запретила выступать в подобной экипировке на Олимпийских играх. В частности, запрет касался шапочек, разработанных компанией Soul Cap, – они предназначались для пловцов с дредами, косами и прическами афро.

На тот момент федерация объяснила, что шапочки Soul Cap «не соответствуют естественной форме головы», однако позже решила пересмотреть запрет.

«Я рад, что эти шапочки для плавания вошли в список экипировки, одобренной FINA.

Следование принципам многообразия и инклюзивности лежит в основе работы FINA, и очень важно, чтобы в водных видах спорта у всех был доступ к подходящей плавательной экипировке», – заявил исполнительный директор FINA Брент Новицки.

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FINA запретила использовать на Олимпийских играх шапочки, разработанные для волос темнокожих спортсменов