FINA опубликовала правила квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги плавание водное поло синхронное плавание прыжки в воду FINA Париж-2024 Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) опубликовала правила квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже

Главными квалификационными стартами станут чемпионаты мира по водным видам спорта в Фукуоке (2023 года) и Дохе (февраль 2024 года). 

В систему отбора в индивидуальных прыжках в воду, синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут чемпионаты Европы.

В плавании индивидуальный отбор будет проходить согласно установленным нормативам, в том числе и на национальных стратах.

На Играх-2024 в водных видах спорта будет разыграно 49 комплектов наград. В общей сложности для спортсменов из водных видов зарезервировано 1392 места. 

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