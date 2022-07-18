FINA опубликовала правила квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже

Международная федерация плавания ( ) опубликовала правила квалификации на Олимпийские игры 2024 года в .

Главными квалификационными стартами станут чемпионаты мира по водным видам спорта в Фукуоке (2023 года) и Дохе (февраль 2024 года).

В систему отбора в индивидуальных прыжках в воду, синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут чемпионаты Европы.

В плавании индивидуальный отбор будет проходить согласно установленным нормативам, в том числе и на национальных стратах.

На Играх-2024 в водных видах спорта будет разыграно 49 комплектов наград. В общей сложности для спортсменов из водных видов зарезервировано 1392 места.