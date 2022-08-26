Темникова о недопуске россиян к международным стартам: «Если много об этом думать, то можно и с ума сойти. Поэтому просто готовимся к тому, что есть»

Российская пловчиха рассказала, какие чувства испытывает из-за недопуска на международные соревнования.

«С нашим доступом на Олимпиаду в Париже возможно все что угодно. Будем решать проблемы по мере их поступления.

Сейчас такое время, что если много об этом думать, то можно и с ума сойти. Поэтому просто готовимся к тому, что есть.

Я смотрю международные турниры. Интересно, как девчонки плывут, сравниваю результаты. Обидно, конечно, что нас там нет, но спортивный интерес сохраняется. Смотрю без особых чувств, просто любопытно.

? Поскольку я нахожусь дома, мне очень комфортно. У нас заканчивается сезон, и я этому очень рада. Пользуясь случаем, хочу передать привет всей своей семье, и в особенности дедушке», – сказала Темникова.