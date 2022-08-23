Чимрова о Спартакиаде: «Хотелось, чтобы турнир был получше, но уже привыкли, что у нас так проходят соревнования. Может, не хватает драйва, потому что нет иностранных соперников»

Двукратный призер чемпионатов мира по плаванию Светлана Чимрова высказалась об уровне организации Всероссийской Спартакиады.

Сегодня в Санкт-Петербурге Чимрова заняла второе место на дистанции 200 м баттерфляем. Победила Анастасия Маркова.

«Для меня это довольно странный старт. Я после отдыха, не готовилась, не тренировалась, и, что удивительно, более-менее результат!

Обстановка тут хорошая, бассейн приятный. Не могу сказать, что похоже на международные соревнования или хотя бы чемпионат России, потому что мало народу. Но в целом – очень приятно находиться здесь.

Хотелось бы, чтобы турнир был получше, но мы уже привыкли, что у нас таким образом проходят соревнования. Может быть, не хватает драйва, но думаю, это потому, что нет рядом иностранных соперников.

Международные турниры сейчас, на самом деле, не смотрю. Не вижу в этом смысла. Я там не нахожусь, а переживать на тему, могла бы я быть там в тройке призеров, не хочу», – сказала Чимрова.