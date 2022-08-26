Сальников о том, допустят ли россиян к ОИ-2024: «Шансы есть. Постепенно здравый смысл возобладает, люди перестанут находиться под воздействием какого-то гипноза»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) считает, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх-2024 в .

«Шансы есть. Я всегда говорю так: готовься к лучшему, но думай о худшем.

Мы рассчитываем, что Олимпиада для нас состоится, думаю, каждый из нас считает, что так оно и будет. Если мы будем думать о самом плохом, тогда лучше не начинать.

Наши спортсмены к ней готовятся, мы верим, что вернется возможность выступать на международных соревнованиях.

Вы знаете, что сейчас в разных видах спорта существуют клубные соревнования, на которые наших спортсменов допускают. В теннисе они вообще соревнуются на разных турнирах, это хороший знак для всех.

Думаю, постепенно здравый смысл возобладает, люди перестанут находиться под воздействием какого-то гипноза», – сказал Сальников.

Сальников о том, когда россиян допустят на международные старты: «Это политический вопрос. Все ожидают улучшения общей атмосферы, связанной с реакцией недружественных стран»