Саутин о признании Хемпеля: «Слухи об этом начали ходить лет 20 назад. Не очень понятно, зачем все это сейчас начали вытаскивать наружу»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что о насильственных действиях тренера немецкого прыгуна в воду Яна Хемпеля по отношению к спортсмену было известно еще 20 лет назад.

Хемпель сообщил, что подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера с 11 до 25 лет. Тренер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

«Я его знаю еще со времен Восточной Германии, впервые мы соревновались в 1985 году, но тогда я не знал, что у них творилось в команде.

Слухи об этом начали ходить лет 20 назад, мне об этом стало известно после того, как он уже закончил карьеру.

Все прыгуны знали об этом, но дальше нашего сообщества эта информация не выходила.

И вот сейчас эта история опять всплыла, сегодня, в день его 51-летия. Не очень понятно, зачем все это сейчас начали вытаскивать наружу, может, решил открыться на старости лет», – сказал Саутин.