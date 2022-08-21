Вайцеховская о признании Хемпеля: «С какой целью человек признался об этом только сейчас, когда тренера уже 21 год нет в живых?»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала признание немецкого прыгуна в воду Яна Хемпеля в том, что тот подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера в течение 14 лет.

Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

«Немножко воскресных ужастиков из любимого вида спорта. Коротко: четырехкратный чемпион Европы, призер двух Олимпиад и двух чемпионатов мира в прыжках в воду Ян Хемпель признался в том, что с 11 до 25-ти лет, начиная со времен ГДРовского спортивного детства его насиловал его же собственный тренер.

Лично у меня в таких случаях всегда возникает два вопроса: с какой целью человек, которому вообще-то 50 лет сегодня исполнилось, признался об этом только сейчас, когда тренера уже 21 год нет в живых? И почему делает это не в кабинете психотерапевта (если травма настолько глубока), а в СМИ?

Как сказал бы Станиславский: «Не верю…» – написала Вайцеховская.