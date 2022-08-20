Серебряный призер Тоико-2020 в эстафете Иван Гирев рассказал о тренировках у американского специалиста Дэвида Сало.

— Он написал мне пригласительное письмо, и я укатил в США, плавал с ним там, потом вернулся сюда. В целом, мне понравилось, но работа, которую я делал до этого — длинные серии, большие объемы, — она никуда не уходит. К сожалению или к счастью без такой работы я плавать не могу.

У Дэйва более спринтерская работа, она позитивная, есть эмоциональная разгрузка, но, так скажем, не все мне заходит.

Тем не менее считаю, что пробовать другие методики нужно, чтобы понять, что тебе подходит. После Игр четко это понимаю. У меня есть план и мотивация работать, а там посмотрим.

— С точки зрения психологии, подхода к работе чему-то научился?

— В США изначально история массовости на первом месте — выживает сильнейший. Если не получается — ты отпадаешь. Тренер на этом уровне не заинтересован в каком-то конкретном человеке, только после первых успехов на местных чемпионатах приглашает к себе в команду, и начинается плотная совместная работа.

У нас спортсмен с детства без тренера не может. В целом, возможно, где-то это и хорошо, но бывает так, что спортсмен не самостоятельный и не готов заниматься без тренера. Или же наоборот, вынужден бросить, потому что тот постоянно рядом и слишком давит на него, – сказал Гирев.