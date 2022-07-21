Рылов об отборе на Олимпиаду-2024: «Может, будут все делать целенаправленно, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить – это для вашей защиты»

высказался об отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Негатива в соцсетях за последние пару месяцев стало меньше?

– Я ничего не выкладываю, да и заблокировал всех. Зачем мне на моей личной страничке какие-то гневные люди?

– Крэйг Риди здесь выразил мнение, что российские спортсмены вряд ли успеют даже отобраться на Игры в . Как на это все реагируешь?

– В плавании до последнего момента есть шанс отобраться, отбор у нас обычно в апреле.

Но кто его знает? Может, будут все делать целенаправленно для того, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить – это все для вашей защиты.

Посмотрим, как будет на деле. Судить об этом сложно. В любом случае все будет решаться на другом уровне.

– Если не будет Олимпиады, что дальше?

– Моя цель – время, я буду работать с этим. Поглядим, как я этот год закончу, а там уже буду смотреть.

– Сейчас много разговоров о призовых на альтернативных стартах. Кто-то говорит – пусть за медали соревнуются. Как к этому относишься?

– Для меня сегодня на первом месте результат. Финансово я себя обеспечил благодаря хорошему выступлению на Олимпиаде, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.