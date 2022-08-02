Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина и Колесниченко выиграли произвольную программу в дуэтах, Мальцев и Платонова победили в миксте

Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани, Александр Мальцев и Олеся Платонова победили в произвольной в миксте.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

1. – (Россия) – 98,7000

2. Василина Хандошка – Дарья Кулагина (Беларусь) – 95,1000

3. Валерия Попова – Аделина Сагитова (Россия) – 90,6667

Микст, произвольная программа

1. – Олеся Платонова (Россия) – 98,4667

2. Артур Коршунов – Александра Лямасова (Россия) – 88,3667