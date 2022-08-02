Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина и Колесниченко выиграли произвольную программу в дуэтах, Мальцев и Платонова победили в миксте

Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани, Александр Мальцев и Олеся Платонова победили в произвольной в миксте.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
1. Светлана Колесниченко – Варвара Субботина (Россия) – 98,7000
2. Василина Хандошка – Дарья Кулагина (Беларусь) – 95,1000
3. Валерия Попова – Аделина Сагитова (Россия) – 90,6667
Микст, произвольная программа
1. Александр Мальцев – Олеся Платонова (Россия) – 98,4667
2. Артур Коршунов – Александра Лямасова (Россия) – 88,3667