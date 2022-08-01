Ромашина о трансгендерах: «Мы должны быть лояльными, но, считаю, что с девушками должны соревноваться девушки»

Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию и Влада Чигирева поделились мнением об участии трансгендеров в женских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) может создать для них отдельную категорию.

«FINA приняла решение об отдельной категории в таких случаях. Считаю, это абсолютно правильное решение. Мы должны придерживаться изначальных правил, изначальных правил природы. Мы должны быть лояльными, но, считаю, что с девушками должны соревноваться девушки», – сказала Ромашина.

«В любом случае уже этим решением разделила участников на подгруппы. В остальном давайте дождемся случая, когда появится человек, который захочет сменить пол до 12 лет», – добавила Чигирева.

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