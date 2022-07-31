Синхронистка Субботина: «Попробовала бы себя в художественной гимнастике, но я уже старая и не такая гибкая»

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что планирует поменять произвольную программу, с которой она победила на «Играх дружбы» в Казани.

– Это был первый прогон с чемпионата России, потом болела. Произвольная программа по нагрузке гораздо тяжелее. Никогда не знаешь, где тебя накроет – у меня если с первой связки нормально, то возможно прогон будет ничего, но если уже к первой поднакрыло – пиши пропало, помрешь к концу программы.

– Будете сокращать эту программу, если в следующем году случится чемпионат мира?

– Я думаю, мы поменяем программу. Это соло делаю уже второй год.

– Японская тема к чемпионату мира в Фукуоке пропадает?

– Надо было нас раньше допускать! Что я тут могу сказать, ха-ха.

– Сейчас пошла тенденция говорить о том, в каких видах спорта хотели бы себя попробовать.

– Хотите в хоккей меня отдать?

– Хотела предложить хайдайвинг!

– Нет, я высоты боюсь. Попробовала бы себя в художественной гимнастике, но я уже старая и не такая гибкая. В том году я пробовала греблю на сапе. Пока все и так устраивает, – сказала Субботина.

«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной, которая взяла золото Евро