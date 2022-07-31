Синхронистка Субботина: «Попробовала бы себя в художественной гимнастике, но я уже старая и не такая гибкая»

Теги синхронное плавание художественная гимнастика сборная России (синхронное плавание) Варвара Субботина Игры Дружбы Водные виды

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что планирует поменять произвольную программу, с которой она победила на «Играх дружбы» в Казани.

– Это был первый прогон с чемпионата России, потом болела. Произвольная программа по нагрузке гораздо тяжелее. Никогда не знаешь, где тебя накроет – у меня если с первой связки нормально, то возможно прогон будет ничего, но если уже к первой поднакрыло – пиши пропало, помрешь к концу программы.

– Будете сокращать эту программу, если в следующем году случится чемпионат мира?

– Я думаю, мы поменяем программу. Это соло делаю уже второй год.

– Японская тема к чемпионату мира в Фукуоке пропадает?

– Надо было нас раньше допускать! Что я тут могу сказать, ха-ха. 

– Сейчас пошла тенденция говорить о том, в каких видах спорта хотели бы себя попробовать.

– Хотите в хоккей меня отдать?

– Хотела предложить хайдайвинг!

– Нет, я высоты боюсь. Попробовала бы себя в художественной гимнастике, но я уже старая и не такая гибкая. В том году я пробовала греблю на сапе. Пока все и так устраивает, – сказала Субботина.

«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной, которая взяла золото Евро

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные