Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина победила в технической программе, Россия выиграла групповые соревнования

Российская синхронистка Варвара Субботина победила в технической программе на «Играх дружбы» по водным видам спорта в Казани.
Казань, Россия
Синхронное плавание
Соло, техническая программа
1. Варвара Субботина (Россия)– 96,9688
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 94,0000
3. Елена Контич (Сербия) – 84,3051
Группа, акробатическая программа
1. Россия – 90,900
2. Беларусь – 89,600
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