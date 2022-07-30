Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина победила в технической программе, Россия выиграла групповые соревнования

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Российская синхронистка Варвара Субботина победила в технической программе на «Играх дружбы» по водным видам спорта в Казани.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

Синхронное плавание

Соло, техническая программа

1. Варвара Субботина  (Россия)– 96,9688

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 94,0000

3. Елена Контич (Сербия) – 84,3051

Группа, акробатическая программа

1. Россия – 90,900

2. Беларусь – 89,600

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