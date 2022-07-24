Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Малютин, Чикунова, Суркова, Каменева, Вековищев одержали победы, другие результаты

24 июля в Казани прошел четвертый соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.
Плавание
«Игры дружбы»
Казань, Россия
1-й этап
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 24,16
2. Павел Самусенко (Россия) – 24,70
3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 25,13
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 1.46,14
2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.46,79
3. Даниил Шаталов (Россия) – 1.46,85
100 м, баттерфляй
1. Михаил Вековищев (Россия) – 51,58
2. Петр Жихарев (Россия) – 51,64
3. Андрей Жилкин (Россия) – 51,82
4x100 м, комплексное плавание
1. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья Устинова)
2. Беларусь-1 (Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Руслан Скоморошко)
3. Калужская область (Мария Каменева, Владислав Герасименко, Михаил Вековищев, Елена Давыдова)
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова (Россия) – 24,80
2. Дарья Клепикова (Россия) – 25,05
3. Дарья Устинова (Россия) – 25,15
100 м, спина
1. Мария Каменева (Россия) – 59,26
2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,97
3. Елизавета Агапитова (Россия) – 1.01,24
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,60
2. Ника Годун (Россия) – 1.06,81
3. Алина Змушко (Беларусь) – 1.07,88
200 м, комплексное плавание
1. Анастасия Сорокина (Россия) – 2.13,67
2-3. Виктория Старостина (Россия) – 2.14,23
2-3. Анна Чернышева (Россия) – 2.14,23