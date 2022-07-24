Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Малютин, Чикунова, Суркова, Каменева, Вековищев одержали победы, другие результаты

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24 июля в Казани прошел четвертый соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 24,16

2. Павел Самусенко (Россия) – 24,70

3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 25,13

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 1.46,14

2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.46,79

3. Даниил Шаталов (Россия) – 1.46,85

100 м, баттерфляй

1. Михаил Вековищев (Россия) – 51,58

2. Петр Жихарев (Россия) – 51,64

3. Андрей Жилкин (Россия) – 51,82

4x100 м, комплексное плавание

1. Санкт-Петербург-1 (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья Устинова)

2. Беларусь-1 (Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Руслан Скоморошко)

3. Калужская область (Мария Каменева, Владислав Герасименко, Михаил Вековищев, Елена Давыдова) 

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова (Россия) – 24,80

2. Дарья Клепикова (Россия) – 25,05

3. Дарья Устинова (Россия) – 25,15

100 м, спина

1. Мария Каменева (Россия) – 59,26

2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,97

3. Елизавета Агапитова (Россия) – 1.01,24

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,60

2. Ника Годун (Россия) – 1.06,81

3. Алина Змушко (Беларусь) – 1.07,88

200 м, комплексное плавание

1. Анастасия Сорокина (Россия) – 2.13,67

2-3. Виктория Старостина (Россия) – 2.14,23

2-3. Анна Чернышева (Россия) – 2.14,23

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