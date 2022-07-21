Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

21 июля в Казани стартовал первый этап международных соревнований «Игры дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

« Игры дружбы »

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин (Россия) – 22,78

2. Роман Шевляков (Россия) – 23,20

3. Михаил Вековищев (Россия) – 23,25

100 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 52.58

2. Павел Самусенко (Россия) – 53,57

3. Николай Зуев (Россия) – 53.60...

5. Евгений Рылов (Россия) – 54,55

200 м, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.07,19

2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,25

3. Алексей Сударев (Россия) – 2.08,77

400 м, вольный стиль

1. Александр Егоров (Россия) – 3.47,04

2. Даниил Шаталов (Россия) – 3.47,17

3. Мартин Малютин (Россия) – 3.49,46

Женщины

50 м, брасс

1. Елена Богомолова (Россия) – 30,75

2. Ника Годун (Россия) – 30,94

3. Алина Змушко (Беларусь) – 30,96

4. Мария Темникова (Россия) – 31,47

5. Евгения Чикунова (Россия) – 31,55

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева (Россия) – 53,48

2. Дарья Сурушкина (Россия) – 54,54

3. Дарья С. Устинова (Россия) – 54,59

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.09,38

2. Дарья К. Устинова (Россия) – 2.11,40

3. Рената Гайнуллина (Россия) – 2.12,67

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.09,11

2. Анастасия Маркова (Россия) – 2.10,34

3. Александра Сабитова (Россия) – 2.13,97