Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

Теги плавание сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Мария Темникова Дарья Устинова Светлана Чимрова Олег Костин Кирилл Пригода Антон Чупков Евгений Рылов Мария Каменева Роман Шевляков Михаил Вековищев Анастасия Шкурдай Климент Колесников Мартин Малютин Александра Сабитова Евгения Чикунова Алина Змушко Александр Егоров Рената Гайнуллина Ника Годун Анастасия Маркова Даниил Шаталов Павел Самусенко Игры Дружбы Николай Зуев Водные виды

21 июля в Казани стартовал первый этап международных соревнований «Игры дружбы» по водным видам спорта.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин (Россия) – 22,78

2. Роман Шевляков (Россия) – 23,20

3. Михаил Вековищев (Россия) – 23,25

100 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 52.58

2. Павел Самусенко (Россия) – 53,57

3. Николай Зуев (Россия) – 53.60...

5. Евгений Рылов (Россия) – 54,55

200 м, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.07,19

2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,25

3. Алексей Сударев (Россия) – 2.08,77

400 м, вольный стиль

1. Александр Егоров (Россия) – 3.47,04

2. Даниил Шаталов (Россия) – 3.47,17

3. Мартин Малютин (Россия) – 3.49,46

Женщины

50 м, брасс

1. Елена Богомолова (Россия) – 30,75

2. Ника Годун (Россия) – 30,94

3. Алина Змушко (Беларусь) – 30,96

4. Мария Темникова (Россия) – 31,47

5. Евгения Чикунова (Россия) – 31,55

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева (Россия) – 53,48

2. Дарья Сурушкина (Россия) – 54,54

3. Дарья С. Устинова (Россия) – 54,59

200 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.09,38

2. Дарья К. Устинова (Россия) – 2.11,40

3. Рената Гайнуллина (Россия) – 2.12,67

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.09,11

2. Анастасия Маркова (Россия) – 2.10,34

3. Александра Сабитова (Россия) – 2.13,97

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