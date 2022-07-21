Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

21 июля в Казани стартовал первый этап международных соревнований «Игры дружбы» по водным видам спорта.
Плавание
Казань, Россия
1-й этап
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин (Россия) – 22,78
2. Роман Шевляков (Россия) – 23,20
3. Михаил Вековищев (Россия) – 23,25
100 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 52.58
2. Павел Самусенко (Россия) – 53,57
3. Николай Зуев (Россия) – 53.60...
5. Евгений Рылов (Россия) – 54,55
200 м, брасс
1. Антон Чупков (Россия) – 2.07,19
2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.07,25
3. Алексей Сударев (Россия) – 2.08,77
400 м, вольный стиль
1. Александр Егоров (Россия) – 3.47,04
2. Даниил Шаталов (Россия) – 3.47,17
3. Мартин Малютин (Россия) – 3.49,46
Женщины
50 м, брасс
1. Елена Богомолова (Россия) – 30,75
2. Ника Годун (Россия) – 30,94
3. Алина Змушко (Беларусь) – 30,96
4. Мария Темникова (Россия) – 31,47
5. Евгения Чикунова (Россия) – 31,55
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева (Россия) – 53,48
2. Дарья Сурушкина (Россия) – 54,54
3. Дарья С. Устинова (Россия) – 54,59
200 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.09,38
2. Дарья К. Устинова (Россия) – 2.11,40
3. Рената Гайнуллина (Россия) – 2.12,67
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.09,11
2. Анастасия Маркова (Россия) – 2.10,34
3. Александра Сабитова (Россия) – 2.13,97