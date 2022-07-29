Татьяна Покровская: «Колесниченко не уедет из России, будет за нее выступать, но мотивация должна быть. Будем прикладывать все силы, чтобы она не ушла из спорта»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о возможной смене гражданства у спортсменов, а также о планах трехкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко.

«Все может быть в текущей ситуации, но думаю, что наши спортсмены и тренеры останутся и никуда не уедут. Есть уверенность в этом.

Мы все страшно переживаем. Переживают наши спортсменки. Светлана Колесниченко не уедет из нашей страны, будет за нее выступать, но мотивация должна быть. Будем прикладывать все силы, чтобы она не ушла из спорта.

То же касается Саши Мальцева. Он должен выступать, он сильнейший», – заявила Покровская.