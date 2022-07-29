Татьяна Покровская: «Варианты пригласить Китай на «Игры дружбы» были. Но после чемпионата мира, где они выиграли, приехать в Россию... А кто будет первым?»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, почему сборная Китая отказалась от выступления на «Играх дружбы» в Казани. 

«Варианты пригласить Китай были. Но мое личное мнение такое. Знаете, после чемпионата мира, где они выиграли, приехать в Россию... А кто будет первым? Чемпионы мира или кто?

Китайцы ведь очень мудрая нация. Конечно, нам их не хватает. Это была бы сильная дуэль.

Разговор с китайцами был и на серьезном уровне, но они закрылись ситуацией с пандемий — у них закрывается занавес, не хотят карантинов и всего остального. Формально нам они вот так отказали», — сказала Покровская. 

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