«Вряд ли организуют что-то классное. Смотреть будут разве что родственники спортсменов». Проморолик «Матч ТВ» к чемпионату России по прыжкам в воду

Телеканал «Матч ТВ» показал проморолик к чемпионату России по прыжкам в воду, который проходит в Пензе.

«Встретились как-то в кафе француз, венгр и русский.

– Нет, господа. Соревнования по прыжкам в воду в Париже – лучшее, что может быть. Прыжки на фоне Эйфелевой башни, модные женщины, лучшие музеи мира. Вам нас не догнать.

– Это смешно. Все знаю, что у нас лучшей бассейн в Европе. Будапешт живет прыжкам в воду. Плюс самая вкусная еда в мире. Вот это лучший турнир.

– А у нас чемпионат России будет в Пензе. Да, Пенза. Что, не слышали? Бассейн не самый лучший в Европе. Вряд ли организуют что-то классное. Хорошо, если никто не пострадает. И вообще, вряд ли наш чемпионат будет кто-то смотреть. Разве что родственники спортсменов. Но в отличие от ваших соревнований, у нас в Пензе будет весело. И будет на что посмотреть даже тем, кто прыжки в воду не любит!

Чемпионат России по прыжкам в воду в Пензе. Потому что у нас свой стиль», – говорится в ролике.