Илья Захаров о завершении карьеры: «Когда я озвучил свое решение официально, у меня как камень с души свалился»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров высказался о завершении карьеры.

– Что это за чувство – окончательно сжечь мосты, связывавшие вас с активными выступлениями?

– Я бы назвал это иначе. Не сжечь мосты, а поставить точку. На самом деле когда я озвучил свое решение официально, у меня как камень с души свалился.

Я испытал колоссальное облегчение. Решение было окончательным, обдуманным со всех сторон, поэтому, наверное, я и принял его без сожаления. Именно так я и представлял себе свой уход из спорта.

– Ни о чем сейчас не жалеете, оглядываясь назад?

– Вообще ни о чем. И не хотел бы ничего менять. Но сейчас назад уже не смотрю. Только вперед, – сказал Захаров.