Арина Суркова о смене гражданства: «У человека должен быть выбор, карьера спортсмена короткая, и важно себя реализовать»

Российская пловчиха Арина Суркова рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

— Многие пловцы говорили, что готовы ждать до Парижа-2024, а потом, видимо, завершать карьеру...

— Я пока так далеко не смотрю. Мне нравится плавать, и я буду этим заниматься, пока плывется, пока есть результат. Если есть успехи и желание, то почему нет? И возраст не важен. Главное, что тебе нравится твое ремесло.

— Получается, вне зависимости от ситуации в мире?

— Скорее всего, да. Конечно, интересно поплавать на Олимпиаде, ЧМ, но в целом я и в турнире в Казани не вижу ничего плохого. Пока выступаем так, ждем. Смотрим по ситуации, а дальше будет видно.

— Мыслей о смене флага не было?

— Нет, совсем. Даже не задумывалась как-то над этим. Пока точно нет, но и дальше... Зачем?

— По внутренним этическим соображением против?

— Нет, я не против. Личное дело каждого. Но у меня таких мыслей не было, я выступаю за Россию.

— Недавно один депутат Госдумы предложил приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене. В плавании много кто менял паспорт. Как здесь относятся к подобным инициативам?

— Это уже явно перебор. У человека должен быть выбор, карьера спортсмена короткая, и важно себя реализовать, – сказала Суркова.