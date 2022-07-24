Арина Суркова: «Соревнования идут тяжеловато, терплю как могу. Думаю, пик формы будет на Спартакиаде, пока свежести нет»

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Призер чемпионатов Европы по плаванию Арина Суркова оценила свое выступление на «Играх дружбы» в Казани.

Суркова победила на 100 м баттерфляем и 50 м вольным стилем, а на 100 м вольным стилем стала четвертой.

«На «полтинниках» надо пробивать скорость. Соревнования идут тяжеловато, тяжеловато зашел личный сто «дельфин». Работаю, терплю как могу.

В первый день не получилось, подсела на последних метрах на пятнадцати и из-за этого проиграла. Утром тогда не сработал щит, вчера его поменяли.

Завтра у меня 50 м баттерфляй, и потом уже буду готовиться к Спартакиаде. Думаю, пик формы будет на Спартакиаде, потому что сейчас пока свежести нет», – сказала Суркова. 

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