Губерниев, Постригай, Гаджиева, Гречин, Земченок и другие спортсмены проплывут эстафету на «Играх дружбы»

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Сегодня на «Играх дружбы» по водным видам спорта в Казани пройдет эстафета 4x50 м вольным стилем с участием представителей различных спортивных дисциплин.

В заплыве поучаствуют команды комментатора Дмитрий Губерниев, олимпийского чемпиона в гребле Юрия Постригая, а также олимпийских призеров в плавании – Андрея Гречина и Станиславы Комаровой.

В составе с Губерниевым выступит баскетболист УНИКСа Сергей Томашевский, с Постригаем – чемпионка России в хайдавинге Лейла Салямова, с Гречиным – бывшая фигуристка, ныне ведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева, а с Комаровой – волейболист казанского «Зенита» Денис Земченок.

Полные составы на эстафету будут опубликованы позднее.

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