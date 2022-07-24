«Клуб снял мне отель, все оплатили, но за два дня до соревнований сказали – не смогу участвовать». Пловчиха Егорова о пропуске этапа Mare Nostrum

Пловчиха Анна Егорова рассказала о ситуации с отстранением россиян от международных соревнований.

Ранее Егорова выступила на «Играх дружбы» в Казани, где победила на дистанции 400 м и взяла бронзу на 200 м вольным стилем.

– Стартовали где-то до «Игр дружбы»?

– К сожалению, мне отказали. И на Mare Nostrum, и на норвежском чемпионате, и потом на соревнованиях в Париже. В принципе, я могла бы выступить на Mare Nostrum на французском этапе за свой клуб. Клуб снял мне отель, заявил на дистанции, все оплатили, но за два дня до соревнований сказали – не смогу участвовать. В клубе извинились – что они могут сделать?

– В Калининграде сами тренировались?

– Когда тренер уезжал на чемпионат мира, со своим калининградским тренером работала.

– Спарринг-партнеры там есть?

– Нет, сестра помогала.

– Кто из вашей группы выступал на чемпионате мира?

– Роберт Глинцэ и Эрик Перссон, который занял второе место на 200 м брассом. Болела за него, он мой очень хороший друг. Правда, мальчики у нас на «Играх дружбы» показали результат быстрее, поэтому, возможно, он бы остался без медали.

– Как складываются отношения в команде на фоне всей этой ситуации?

– Тренер сразу сказал, что у каждого свое мнение и эту тему не обсуждаем. У нас все друг к другу хорошо относятся и все друг друга понимают. Стараются помочь. Со мной тренировалась Ника Годун, она попросила приехать, и тренер пошел навстречу, предоставил жилье, питание, – рассказала Егорова.