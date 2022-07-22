17-летняя пловчиха Чикунова на «Играх дружбы» превзошла результат, с которым американка Кинг выиграла ЧМ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня Чикунова заняла первое место на дистанции 200 м брассом с результатом 2.20,41. Это ровно на две секунды лучше времени, с которым американка Лилли Кинг победила на чемпионате мира-2022 в Будапеште в июне.

Сборная России не участвовала в ЧМ-2022 из-за отстранения.

«Видела результаты ЧМ. Была огорчена тем, как плывут, потому что 2 минуты 22 секунды – это я не знаю, что за время. Понимаю, что постолимпийский сезон, но…шансы на призы были.

Я бы к этому шла и настраивалась на золото. Это время с чемпионата мира я перебила, и это добавляет мне мотивации в дальнейшей подготовке», – сказала 17-летняя россиянка.

На дистанции 200 м брассом Чикунова становилась серебряным призером ЧМ-2021 на короткой воде.

Плавание. «Игры дружбы». Чикунова, Колесников, Бородин и Кудашев одержали победы, другие результаты