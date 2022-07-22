Плавание. «Игры дружбы». Чикунова, Колесников, Бородин и Кудашев одержали победы, другие результаты

22 июля в Казани прошел второй соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

По итогам сегодняшних заплывов медали завоевали только российские спортсмены.

Плавание

«Игры дружбы»

Казань, Россия

1-й этап

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 47,97

2. Владислав Гринев – 48,71

3. Владислав Резниченко – 48,91

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.54,56

2. Александр Андреев – 1.57,01

3. Александр Харланов – 1.57,22

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.58,30

2. Алексей Сударев – 1.58,99

3. Максим Ступин – 1.59,75

1500 м, вольный стиль

1. Кирилл Мартынычев – 14.55,79

2. Александр Степанов – 15.02,06

3. Александр Егоров – 15.07,83

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.20,41

2. Мария Темникова – 2.23,16

3. Виталина Симонова – 2.25,64

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.07,76

2. Анастасия Гуженкова – 4.08,23

3. Валерия Саламатина – 4.08,47