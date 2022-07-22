Плавание. «Игры дружбы». Чикунова, Колесников, Бородин и Кудашев одержали победы, другие результаты

22 июля в Казани прошел второй соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.
По итогам сегодняшних заплывов медали завоевали только российские спортсмены.
Плавание
Казань, Россия
1-й этап
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 47,97
2. Владислав Гринев – 48,71
3. Владислав Резниченко – 48,91
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.54,56
2. Александр Андреев – 1.57,01
3. Александр Харланов – 1.57,22
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.58,30
2. Алексей Сударев – 1.58,99
3. Максим Ступин – 1.59,75
1500 м, вольный стиль
1. Кирилл Мартынычев – 14.55,79
2. Александр Степанов – 15.02,06
3. Александр Егоров – 15.07,83
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.20,41
2. Мария Темникова – 2.23,16
3. Виталина Симонова – 2.25,64
400 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 4.07,76
2. Анастасия Гуженкова – 4.08,23
3. Валерия Саламатина – 4.08,47