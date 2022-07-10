Андрей Минаков: «Наверное, в этом сезоне есть резон пропустить международные старты. Это весомый аргумент в дальнейшем обсуждении о возвращении на мировую арену»

Российский пловец высказался об отстранении от международных стартов.

– Как восприняли ситуацию с пропуском чемпионата мира? Изначально наша сторона сама отказалась от участия.

– Конечно, хотелось бы поехать на этот чемпионат мира. Очень не хватает эмоций от выступления за сборную. Но, наверное, в этом сезоне есть резон пропустить международные старты – не говорю, что это правильно, не говорю, что так и должно быть. Нас постоянно хотят задвинуть, не допустить. Так было и перед Токио, когда мы выступали без флага и гимна.

Но решение пропустить нынешний сезон имеет место уже потому, что это весомый аргумент в дальнейшем обсуждении о возвращении на мировую арену.

Если говорить конкретно обо мне, возможно, и на пользу такой перерыв. Нужно психологически восстановиться после Олимпиады, переезда и всех этих моментов, связанных с адаптацией в Стэнфорде.

– Вы с Вовой Морозовым выступали на соревнованиях в США. Запрет FINA на них не распространяется?

– У нас такая система – в сезоне с сентября по март мы выступаем за университет, летом – по клубной системе. Проблем с заявкой нет. Плюс да, эти старты не под эгидой FINA. Никаких ограничений нет. Влад выступает за Trojan. Было два старта, и никаких претензий не возникало.

– В целом обстановка какая? Вряд ли вы выслушиваете упреки от студентов Стэнфорда из-за политической ситуации.

– Все поддерживают и относятся с пониманием. Смысл ссориться из-за тех вещей, которые от нас не зависят? В университете много людей разных национальностей. Здесь смотрят на то, какой ты человек, а не откуда ты приехал. Хейтеры есть везде, но, к счастью, я с таким пока что не сталкивался.

– Есть шанс увидеть вас на соревнованиях в России этим летом? С перелетами нынче сложно, да и дорого.

– Действительно так, но это не самая большая проблема. Мы сейчас работаем над оформлением документов, чтобы я мог въехать спокойно после Спартакиады. Вместо Игр дружбы выступлю на открытом чемпионате США, и, как я понимаю, мои результаты будут идти в зачет заочно.

– Отбор на удаленке?

– Именно, – сказал Минаков.