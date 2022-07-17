Федеральный судья в США заблокировал директиву администрации Байдена, позволяющую трансгендерам участвовать в соревнованиях

Федеральный судья штата Теннесси Чарльз Этчли временно заблокировал директиву администрации президента США Джо Байдена, которая позволяла бы трансгендерным спортсменам соревноваться в категории, соответствующей их половой самоидентификации.

Директива также распространяется на посещение такими спортсменами туалетов и раздевалок.

Судья постановил, что эта инициатива администрации президента делает невозможным для некоторых штатов соблюдение собственных законов о допуске трансгендеров к женским соревнованиям.

В прошлом году коалиция из 20 генеральных прокуроров – республиканцев подала иск против федерального правительства, утверждая, что они столкнулись с потерей финансирования из-за того, что директивы Байдена противоречат законам штатов.

Международная федерация плавания (FINA) в июне этого года ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям, а также сообщила о планах создать открытую категорию для соревнований с их участием.

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