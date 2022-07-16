Президент РФПВ о призовых на чемпионате России: «За первое место в каждой дисциплине выплачиваем 100 тысяч рублей»

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал о призовых на чемпионате России.

«Мы приняли решение и утвердили, что на всех внутренних соревнованиях мы выплачиваем призовые нашим спортсменам.

Мы считаем, что это хороший шаг, который касается поддержки молодых тренеров, регионов, создания новых турниров, в том числе детско-юношеских, поэтому финансовая составляющая очень важна.

За первое место в каждой дисциплине мы выплачиваем 100 тыс. рублей, победители в отдельных видах получат по 50 тыс., серебряные призеры – 30 тыс., бронзовые – 20», – сказал Дружинин.