Прыжки в воду. Чемпионат России. Молчанов, Полякова и Королева одержали победы

Илья Молчанов занял первое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате России в Пензе.
В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Мария Полякова и Виталия Королева.
Чемпионат России по прыжкам в воду
Пенза
Мужчины
Трамплин, 1 м
1. Илья Молчанов – 409,55
2. Геннадий Вагин – 370,15
3. Евгений Кузнецов – 363,70
Женщины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Мария Полякова – Виталия Королева – 296,10
2. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 274,20
3. Виктория Казанцева – Диана Сбытова – 242,13