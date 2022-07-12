Прыжки в воду. Чемпионат России. Молчанов, Полякова и Королева одержали победы

Илья Молчанов занял первое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате России в Пензе.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Мария Полякова и Виталия Королева.

Чемпионат России по прыжкам в воду

Пенза

Мужчины

Трамплин, 1 м

1. Илья Молчанов – 409,55

2. Геннадий Вагин – 370,15

3. Евгений Кузнецов – 363,70

Женщины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Мария Полякова – Виталия Королева – 296,10

2. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 274,20

3. Виктория Казанцева – Диана Сбытова – 242,13