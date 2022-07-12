Президент РФПВ о проморолике «Матч ТВ» к чемпионату России: «Когда нам особенно нужно объединиться, получаем от федерального канала такое высказывание»

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин поделился мнением о проморолике «Матч ТВ» к чемпионату России в Пензе.

«Честно говоря, мы были очень удивлены таким не самым корректным роликом. В момент, когда нам особенно нужно объединиться и делать все для поддержки спорта внутри страны, мы получаем от федерального канала такое высказывание.

Мы тоже хотим привлечь внимание к нашему виду спорта, но не такими способами», – сказал Дружинин.

«Вряд ли организуют что-то классное. Смотреть будут разве что родственники спортсменов». Проморолик «Матч ТВ» к чемпионату России по прыжкам в воду