Президент РФПВ о проморолике «Матч ТВ» к чемпионату России: «Когда нам особенно нужно объединиться, получаем от федерального канала такое высказывание»

Теги прыжки в воду чемпионат России телевидение РФПВ сборная России (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду) Матч ТВ Илья Дружинин Водные виды

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин поделился мнением о проморолике «Матч ТВ» к чемпионату России в Пензе.

«Честно говоря, мы были очень удивлены таким не самым корректным роликом. В момент, когда нам особенно нужно объединиться и делать все для поддержки спорта внутри страны, мы получаем от федерального канала такое высказывание.

Мы тоже хотим привлечь внимание к нашему виду спорта, но не такими способами», – сказал Дружинин.

«Вряд ли организуют что-то классное. Смотреть будут разве что родственники спортсменов». Проморолик «Матч ТВ» к чемпионату России по прыжкам в воду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные