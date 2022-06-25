Коротышкин о планах FINA создать категорию для трансгендеров: «Придется вводить те же призовые. Это будет бесконечная история про дискриминацию»

Серебряный призер Лондона-2012 Евгений Коротышкин оценил планы Международной федерации плавания (FINA) о создании соревновательной категории для трансгендеров.

– Дискуссия по трансгендерам вспыхнула именно в плавании. И именно плавание решило первым пойти на создание отдельной категории. Как к этому относитесь?

– Любое принятое решение в этом случае вызовет нарекания и будет ущемлением чьих-то прав.

– Чем ущемляет права других спортсменов создание отдельной категории?

– Во-первых, это будет быстро прогрессирующая по результатам категория на фоне мужской и женской. Во-вторых, FINA придется вводить те же призовые для новой категории на чемпионатах мира, что и у других спортсменов, а уровень конкуренции в той категории будет ниже.

– Никто пока не говорил, что это сразу будет чемпионат мира. Может быть, какие-то другие старты – Кубок мира или еще уровнем ниже.

– Но тогда возникнет вопрос – а почему не на чемпионате мира? Это будет бесконечная история с разговорами про дискриминацию, – заявил Коротышкин.

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