Полякова об избрании в комиссию спортсменов FINA: «Не ожидала, что на фоне нынешнего отстранения меня действительно куда-то выберут»

Российская прыгунья в воду прокомментировала свое избрание в комиссию спортсменов Международной федерации плавания ( ).

— Избрание в состав комиссии спортсменов FINA для вас неожиданность?

— Еще какая! Несколько месяцев назад наш главный тренер Светлана Борисовна Моисеева спросила: «Ты не против, если мы выдвинем твою кандидатуру?» Я ответила, что нет, но совершенно не ожидала, что на фоне нынешнего отстранения российских спортсменов от международных стартов меня действительно куда-то выберут.

— В чем смысл этого органа, в вашем представлении?

— Пока не успела об этом подумать, если честно. Но порадовалась, что по крайней мере буду теперь в курсе всего, что происходит в мире водных видов, а не только в прыжках. Одно из основных направлений работы такой комиссии должно заключаться, как мне кажется, в том, чтобы спортсменам было максимально комфортно соревноваться.

Проблема ведь действительно существует. Чем крупнее турнир, тем больше приходится считаться с требованиями телевидения. А они довольно часто идут вразрез с интересами тех, кто выступает. Например, когда финалы стоят в расписании вплотную друг за другом, не всегда есть возможность полноценно размяться. При нынешней сложности прыжков это просто опасно, – рассказала Полякова.