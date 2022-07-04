FINA не будет отстранять Марию Полякову от исполнения обязанностей в комиссии спортсменов

Международная федерация плавания ( ) не будет отстранять Марию Полякову от исполнения обязанностей в комиссии спортсменов.

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Полякова была избрана в комиссию в конце июня по ходу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. За нее проголосовали сами спортсмены.

Избрание Поляковой вызвало недовольство у украинских спортсменов.

была избрана своими коллегами, чтобы представлять голос спортсменов в водных видах спорта», – сообщили в FINA.

В федерации отметили, что отстранять ее от исполнения обязанностей не собираются.