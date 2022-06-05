Российская прыгунья в воду Мария Полякова выдвинута в состав комиссии спортсменов FINA

Российская прыгунья в воду Мария Полякова претендует на место в составе комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA).

«Мою кандидатуру выдвигали от Российской федерации прыжков в воду. О такой возможности сообщила наш главный тренер, Светлана Борисовна Моисеева», – сообщила Полякова.

Спортсменке 25 лет, она является чемпионкой Европы 2018 года. Новый состав комиссии FINA, на место в которой претендуют 29 кандидатов, будет объявлен 29 июня.

Ранее FINA отстранила российских спортсменов от международных соревнований.