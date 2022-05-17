Синхронистка Пацкевич: «Слышала вопросы: а зачем ехать на Олимпиаду, если нас лишили флага. Но отнять возможность выступить на Играх – равносильно смерти»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх без национального флага.

«Очень часто перед Олимпиадой я слышала вопросы, получала комментарии на тему того, а зачем вообще туда ехать, если нас там не ждут, если нас лишили флага. Но отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде – равносильно смерти.

Ты всю жизнь жил спортом, лишался многого, в детстве у тебя не было праздников, развлечений, ты работал с самого раннего возраста, редко бывал дома, но ты знал, что у тебя будет возможность поехать на Олимпиаду и показать себя.

И тут кто-то почему-то за что-то лишает тебя такой возможности. Да, у нас забрали флаг и гимн, разрешили представлять олимпийскую команду России. Я из принципа приеду и докажу, что я русская, и сделаю так, что вы все будете слушать Чайковского», – сказала Пацкевич во время просветительского марафона «Новые горизонты».

Концерт №1 Чайковского – наш гимн в спорте. Композитора разгромили за эту музыку, и сейчас звучит вариант, который он не одобрял