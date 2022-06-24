Водное поло. Чемпионат мира-2022. Венгрия сыграет с Грузией, Италия против Испании, другие матчи

25 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут очередные матчи группового этапа мужского турнира по водному поло.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Бразилия – Черногория – 20.30

Венгрия – Грузия – 22.00

Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Грузия – 2 (2), Черногория – 2 (2), Бразилия – 0 (2).

Группа B

Япония – Хорватия – 19.00

Греция – Германия – 20.30

Положение в группе: Греция – 3 (2), Хорватия – 3 (2), Япония – 2 (2), Германия – 0 (2).

Группа С

Италия – Испания – 19.00

Канада – ЮАР – 20.30

Положение в группе: Испания – 4 (2), Италия – 2 (1), Канада – 0 (1), ЮАР – 0 (2).

Группа D

Казахстан – Сербия – 19.00

США – Австралия – 20.30

Положение в группе: Сербия – 4 (2), США – 2 (2), Австралия – 2 (2), Казахстан – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.