Водное поло. Чемпионат мира-2022. Венгрия сыграет с Грузией, Италия против Испании, другие матчи

25 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут очередные матчи группового этапа мужского турнира по водному поло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Водное поло
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Бразилия – Черногория – 20.30
Венгрия – Грузия – 22.00
Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Грузия – 2 (2), Черногория – 2 (2), Бразилия – 0 (2).
Группа B
Япония – Хорватия – 19.00
Греция – Германия – 20.30
Положение в группе: Греция – 3 (2), Хорватия – 3 (2), Япония – 2 (2), Германия – 0 (2).
Группа С
Италия – Испания – 19.00
Канада – ЮАР – 20.30
Положение в группе: Испания – 4 (2), Италия – 2 (1), Канада – 0 (1), ЮАР – 0 (2).
Группа D
Казахстан – Сербия – 19.00
США – Австралия – 20.30
Положение в группе: Сербия – 4 (2), США – 2 (2), Австралия – 2 (2), Казахстан – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.