Водное поло. Чемпионат мира-2022. США сыграют с Сербией, Черногория встретится с Венгрией и другие матчи

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21 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште стартует мужской турнир по водному поло. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Бразилия – Грузия – 20.30

 

Черногория – Венгрия – 22.00

 

Положение в группе: Черногория – 0 очков (0 игр), Бразилия – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Грузия – 0 (0).

Группа B

Германия – Япония – 19.00

 

Греция – Хорватия – 20.30

 

Положение в группе: Хорватия – 0 (0), Германия – 0 (0), Греция – 0 (0), Япония – 0 (0).

Группа С

ЮАР – Италия – 19.00

 

Канада – Испания – 20.30

 

Положение в группе: Испания – 0 (0), Канада – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (0).

Группа D

Австралия – Казахстан – 19.00

 

США – Сербия – 20.30

 

Положение в группе: Сербия – 0 (0), США – 0 (0), Австралия – 0 (0), Казахстан – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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