Водное поло. Чемпионат мира-2022. США сыграют с Сербией, Черногория встретится с Венгрией и другие матчи

21 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште стартует мужской турнир по водному поло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Водное поло
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Бразилия – Грузия – 20.30
Черногория – Венгрия – 22.00
Положение в группе: Черногория – 0 очков (0 игр), Бразилия – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Грузия – 0 (0).
Группа B
Германия – Япония – 19.00
Греция – Хорватия – 20.30
Положение в группе: Хорватия – 0 (0), Германия – 0 (0), Греция – 0 (0), Япония – 0 (0).
Группа С
ЮАР – Италия – 19.00
Канада – Испания – 20.30
Положение в группе: Испания – 0 (0), Канада – 0 (0), Италия – 0 (0), ЮАР – 0 (0).
Группа D
Австралия – Казахстан – 19.00
США – Сербия – 20.30
Положение в группе: Сербия – 0 (0), США – 0 (0), Австралия – 0 (0), Казахстан – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.