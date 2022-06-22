Водное поло. Чемпионат мира-2022. Япония сыграет с Грецией, Сербия встретится с Австралией и другие матчи

23 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут очередные матчи группового этапа мужского турнира по водному поло.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Грузия – Черногория – 20.30

Венгрия – Бразилия – 22.00

Положение в группе: Грузия – 2 очка (1 игра), Венгрия – 2 (1), Бразилия – 0 (1), Черногория – 0 (1).

Группа B

Хорватия – Германия – 19.00

Япония – Греция – 20.30

Положение в группе: Япония – 2 (1), Хорватия – 1 (1), Греция – 1 (1), Германия – 0 (1).

Группа С

Испания – ЮАР – 19.00

Италия – Канада – 20.30

Положение в группе: Италия – 2 (1), Испания – 2 (1), Канада – 0 (1), ЮАР – 0 (1).

Группа D

Сербия – Австралия – 19.00

Казахстан – США – 20.30

Положение в группе: Австралия – 2 (1), Сербия – 2 (1), США – 0 (1), Казахстан – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.